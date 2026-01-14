El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a Groenlandia en el centro del debate geopolítico al asegurar que su país necesita la isla para garantizar su seguridad nacional y para el desarrollo de la denominada Cúpula de Oro (Golden Dome), un ambicioso proyecto de defensa estratégica impulsado por su administración.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la Cúpula de Oro que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”, escribió Trump este miércoles en su red social Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario subrayó el rol central de Washington dentro de la Alianza Atlántica. “Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nuevo y aún más alto nivel, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria. Ellos lo saben, y yo también”, afirmó. Y concluyó: “La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Qué es la Cúpula de Oro

La Cúpula de Oro es un sistema de defensa antimisiles de carácter “multicapa”, concebido por Trump e inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel. El proyecto apunta a proteger el territorio estadounidense frente a misiles balísticos intercontinentales, misiles hipersónicos y misiles de crucero, mediante una combinación de tecnologías que incluyen interceptores en órbita y sistemas terrestres capaces de neutralizar drones y otras amenazas.

En ocasiones anteriores, el presidente estadounidense sugirió que el centro de mando del sistema podría ubicarse en el estado de Ohio, como parte de una red de defensa de alcance global.

Una amenaza cada vez más seria sobre Groenlandia

Trump ha insistido en reiteradas oportunidades en que Groenlandia debe pasar a formar parte de Estados Unidos “de una u otra forma”. Según su argumento, la creciente presencia de barcos de distintas naciones cerca de la costa norte estadounidense obliga a Washington a extremar medidas de defensa. “Sí que necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa”, sostuvo.

Las declaraciones generaron un fuerte rechazo por parte de Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue tajante al responder que “no tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que EE.UU. se apodere de Groenlandia” y remarcó que “Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés”.

Pese a ello, la Administración Trump dejó en claro que no descarta la vía militar para hacerse con el control de la isla. También analiza la posibilidad de ofrecer a Groenlandia un acuerdo similar a los Pactos de Libre Asociación (COFA), que otorgaría a las fuerzas estadounidenses derechos exclusivos de acceso a las aguas territoriales y al espacio aéreo groenlandés, a cambio de asistencia económica y financiera.

En este contexto de creciente tensión, trascendió que el Reino Unido ya mantendría conversaciones con aliados europeos sobre un eventual despliegue de una fuerza militar en Groenlandia. En paralelo, la Unión Europea estaría elaborando planes para aplicar sanciones a empresas estadounidenses, entre ellas Meta, Google, Microsoft y X, como respuesta a las presiones de Washington.

Las declaraciones de Trump vuelven a encender las alarmas en el escenario internacional y profundizan el debate sobre el control estratégico del Ártico, una región cada vez más disputada por las grandes potencias.