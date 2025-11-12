El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará este miércoles una cena en la Casa Blanca con ejecutivos destacados del sector financiero, en un intento por restablecer la relación con la élite empresarial en un contexto político y económico complicado.

Entre los invitados confirmados están Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co, y Adena Friedman, presidenta y directora ejecutiva de Nasdaq Inc., según informaron fuentes oficiales y medios especializados.

Esta iniciativa representa un esfuerzo final de la administración Trump para obtener el respaldo de los principales líderes económicos frente a recientes contratiempos, como las victorias demócratas en la alcaldía de Nueva York y los gobiernos estatales de Nueva Jersey y Virginia, que han impactado negativamente en la agenda política del mandatario.

Además, Trump enfrenta el shutdown más prolongado en la historia de Estados Unidos, que cumple 43 días este miércoles, aunque ya se está avanzando en la reapertura del Congreso.

La campaña presidencial de Trump en 2024 estuvo marcada por el apoyo a Wall Street, con promesas de reducción impositiva y desregulación, complementadas por una ley de recorte de impuestos. Sin embargo, su relación con el sector financiero se deterioró tras imponer aranceles amplios que afectaron los mercados y elevaron los costos de importación.

También generaron preocupación los ataques de Trump al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que pusieron en duda la autonomía del banco central, y sus críticas hacia prácticas bancarias que consideró discriminatorias contra conservadores.

En este marco, la cena en la Casa Blanca busca reparar esos vínculos, especialmente con Dimon, con quien Trump ha tenido una relación tensa pero que ha mejorado recientemente, como lo demuestra su reunión en el Despacho Oval en julio.

Esta convocatoria se enmarca en una estrategia similar a la aplicada en septiembre con los líderes de Silicon Valley, Mark Zuckerberg y Tim Cook, quienes se comprometieron a fomentar inversiones y la producción en territorio estadounidense.