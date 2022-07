UFC Fight Night: hora, cómo ver y cartelera de Brian Ortega vs. Yair Rodríguez

En UBS Arena de Elmont, New York, el sábado 16 de julio, UFC tendrá un fantástico evento para los fanáticos. La empresa líder en el mundo de las MMA volverá a presentar un octágono repleto de figuras, con el público que está expectante para ver qué sucederá con las figuras de las Artes Marciales Mixtas. Este fin de semana, el UFC Fight Night: Ortega vs. Rodríguez tendrá trece batallas sin igual.

En la estelar, dos peleadores que buscan el título de las 145 libras se verán entre ellos, siendo Brian Ortega y Yair Rodríguez la contienda más esperada, a cinco asaltos. El ganador de 8 bonos de UFC, el mexicano, viene de perder ante Max Holloway. Por su parte, el norteamericano de raíces latinas, quien se quedó con 7 bonos de la compañía, también arriba desde una derrota, ante el campeón de la división, Alexander Volkanovski.

En conferencia de prensa, Yair Rodríguez analizó la previa de su cruce con Brian Ortega: "Creo que es un peleador bastante agresivo, siempre va hacia el frente, creo que va a proponer mucha pelea de pie pero también va a intentar llevarme al suelo. Es un peleador bastante interesante, hay que tener mucho cuidado porque es bastante explosivo en las sumisiones y aprovecha cualquier error para tomar ventaja de su juego y hacer una sumisión, una guillotina, un triángulo... lo que sea. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo me acerco a él".

Cartelera del UFC Fight Night

Estelares

Peso Pluma: Brian Ortega vs. Yair Rodríguez.

Peso Paja Femenino: Michelle Waterson vs. Amanda Lemos.

Peso Welter: Li Jingliang vs. Muslim Salikhov.

Peso Mosca: Matt Schnell vs. Su Mudaerji.

Peso Pluma: Shane Burgos vs. Charles Jourdain.

Peso Mosca Femenino: Lauren Murphy vs. Miesha Tate.

Preliminares

Peso Gallo: Ricky Simón vs. Jack Shore.

Peso Medio: Dalcha Lungiambula vs. Punahele Soriano.

Peso Pluma: Bill Algeo vs. Herbert Burns.

Peso Semipesado: Dustin Jacoby vs. Da Un Jung.

Peso Medio: Dwight Grant vs. Dustin Stoltzfus.

Peso Welter: Philip Rowe vs. Abubakar Nurmagomedov.

Peso Paja Femenino: Jessica Penne vs. Emily Ducote.

Horarios

Estelares

14:00 horas de Chile, Bolivia y Argentina.

15:00 horas de Argentina y Uruguay.

13:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Preliminares

11:00 horas de Chile, Bolivia y Argentina.

12:00 horas de Argentina y Uruguay.

10:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Transmisión

El evento del UFC Fight Night de este sábado por la noche, con Ortega y Rodríguez en el combate principal, se podrá apreciar gracias a las señales de televisión de ESPN para toda latinoamérica. Asimismo, en Chile y México se transmitirá por Fox Sports Premium. Por otra parte, Star Plus también se añade a estas, como así también UFC Fight Pass hace lo propio vía streaming para todo el planeta.