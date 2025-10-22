El conflicto familiar entre Ulises Jaitt y su sobrino, Valentino Yospe, escaló luego de que este último hablara públicamente, incluso con Fernanda Iglesias en Puro Show, sobre una presunta violencia ejercida por su tío, asegurando que incluso le había hecho dos denuncias.

En respuesta, Ulises Jaitt se defendió rotundamente, afirmando que la acusación de su sobrino es una "mentira". El periodista contó en A La Tarde que la vida de Valentino ha sido "muy complicada", pues vio mucha violencia entre sus padres hasta los cinco años, y señaló: "No hace falta ser psicólogo para darse cuenta que vos ibas a tener muchos problemas con él".

Ulises insistió en que su sobrino estaría inventando la historia y manifestó que el joven necesita un tratamiento psicológico, el cual ya había iniciado en 2022, cuando vivía con él. El periodista subrayó que no existen denuncias de ningún vecino o del colegio sobre su conducta.

Si bien Ulises Jaitt asegura que no existe ninguna demanda formal, sí reconoció que su sobrino pidió su exclusión del hogar. El hermano de Natacha se sintió profundamente traicionado por esta acción: "Me dejó en la calle con el perro. Me traicionó y yo le salvé la vida".

Jaitt cree que el origen de este escándalo radica en el deseo de su sobrino de obtener reconocimiento público: "Él se quiere hacer famoso y está utilizando esto como escenario personal". Como prueba, mencionó que Valentino pone sus cuadros de fondo en las notas que brinda porque es artista, aseverando que "Eligió el camino incorrecto porque yo no soy su enemigo".

Ante la gravedad de las acusaciones que, según él, afectan su nombre, Ulises Jaitt anunció que tomará medidas legales serias contra el hijo de su hermana. "Voy a iniciar acciones legales porque me está dando en mi honor. Yo sé quién soy", afirmó.

Finalmente, Ulises Jaitt advirtió a su sobrino: "Si me sigue jodiendo, lamentablemente, me voy a olvidar que es mi sobrino". Confirmó que en este conflicto cuenta con el apoyo de su madre y sus otros hermanos, aunque su otra sobrina, Antonella, prefiere mantenerse al margen. Jaitt concluyó con una fuerte frase sobre el joven: "El que se acerca a Valentino, sale lastimado".