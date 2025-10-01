Un nuevo dato escalofriante se incorporó a la causa por el triple crimen de Florencio Varela: la última publicación en redes sociales de Morena Verdi, una de las víctimas. La joven compartió una historia de Instagram cerca de las 23 del viernes 19 de septiembre, desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que viajaba junto a Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, sin sospechar que se dirigían hacia su trágico final.

La última historia de Morena Verdi, tomada desde el auto en el que viajaban las víctimas. (Foto gentileza C5N).

En la foto, difundida por C5N, Morena mostró dos llaveros: uno de “Baby Yoda”, suyo, y otro de “Luigi”, perteneciente a Lara. Los peritos consideran que este posteo es un elemento clave y ya fue incorporado al expediente judicial. Tras la publicación, el contacto con el exterior se interrumpió: los familiares intentaron comunicarse con Morena cerca de la 1 de la madrugada, pero los mensajes no llegaron. La última conexión registrada en redes sociales fue alrededor de las 2 de la mañana del sábado.

Según la investigación, esa noche Morena y Brenda habían planeado trabajar en la zona de Flores. Brenda pidió un auto de aplicación a Lara, pero un conflicto por una deuda de $3.500 con un chofer llevó a la menor a desinstalar la app. Pese a ello, las tres partieron juntas cerca de las 21:30. El punto crítico ocurrió en la rotonda de La Tablada, donde subieron a la Tracker blanca, creyendo que iban a una fiesta, pero en realidad fueron llevadas al lugar donde serían torturadas y asesinadas.

La autopsia confirmó que las jóvenes sufrieron torturas antes de morir. Hasta el momento, nueve personas fueron detenidas y la justicia sigue buscando a dos prófugos. En las últimas horas, la Policía de Perú capturó a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual del crimen, y a su mano derecha, Matías Ozorio, lo que constituye un avance clave en la investigación internacional.