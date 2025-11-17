La rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez lleva tiempo y, más allá de Mauro Icardi, sostienen una "guerra fría" que involucra carteras y regalos caros. Ambas protagonistas suelen compartir sus pertenencias en redes sociales, especialmente la actriz, quien subió imágenes de los bolsos que le compró el futbolista.

Moria Casán habló sobre estos escándalos, conocidos como el Wandagate, en una conversación con Tatiana Shapiro para Infobae. Moria expresó que este tema "se sigue y se sigue" desde hace más de un año, y que la supera y excede. Sin embargo, La One opinó que considera que la persona que más sufre en toda esta polémica es Wanda Nara.

La diva no tuvo reparos en criticar la actitud de mostrar constantemente estas adquisiciones. Sobre Wanda Nara, Moria opinó: "Por más que tenga billete para regalar y esnobea mucho con sus carteras, que para mí son todas de Senegal". Moria sentenció que "Tener una cartera como escudo es una esnobeada berreta".

Justamente, las carteras fueron un punto de disputa entre la conductora y la actriz. La China Suárez subió una imagen de un bolso que le regaló Mauro Icardi por su casi aniversario, mientras que Wanda había comentado que tenía una cartera por cada gol que metía su entonces marido.

En contraste con las mediáticas, Moria Casán aseguró que a ella no le interesa tener cosas de marca. La diva afirmó que, aunque podría hacerlo, no se gastaría "25 o 50 mil dólares en una Birkin". Moria explicó que cuando una persona es "tan verdadera, lo trucho se hacer verdadero". Sin embargo, para Moria, tener que demostrar que una cartera es auténtica "me parece una esnobeada pasada de rosca".