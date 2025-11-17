La explosión que ocurrió en el Polo industrial de Ezeiza el pasado viernes 14 de noviembre por la noche, dejó 24 heridos y afectó a muchas empresas. Una de las fábricas que resultó muy dañada pertenece al marido de Alejandra Maglietti, Juan Manuel Lago, dueño de Plásticos Lago.

La modelo dio detalles del dramático momento que está atravesando junto a su esposo, un hombre del que se conoce muy poco porque, según ella misma contó, no le interesa ser famoso. Alejandra relató que se enteró de lo sucedido después de que terminó Bendita, cuando salía del estudio.

Publicidad

Maglietti no podía comunicarse con su marido y relató que estuvo despierta toda la noche esperándolo. Ella describió esos momentos como “mucha angustia” porque no sabía lo que estaba pasando, y solo se pudo comunicar de forma muy corta con él porque se quedó sin batería.

Alejandra Maglietti continuó contando que fue cerca de las once de la noche cuando él la llamó para tranquilizarla, asegurándole que nadie se había lastimado. Él suele recorrer esa zona de la fábrica antes de terminar su jornada. La modelo supo que la fábrica había sido afectada cuando vio los videos que se viralizaron, ya que rápidamente se dio cuenta de que se trataba de la puerta de la fábrica de su marido.

Publicidad

Aunque la familia está bien, lo cual es "lo más importante", Maglietti expresó, entre lágrimas, la gravedad de la situación: “Ahora viene otra etapa, hay que reconstruir un trabajo de toda una vida, eso es lo que a uno le angustia porque hay muchas familias que dependen del trabajo de él”. La actriz cerró su testimonio casi quebrada, asegurando que confía mucho en su esposo y le dijo que siempre iba a estar con él, pues fue una “catástrofe que nadie se me imaginó nunca”.