Con la llegada de septiembre y el inicio de la primavera, se presenta la oportunidad ideal para dar vida y color a jardines y balcones. Para quienes recién empiezan en la jardinería, hay tres flores especialmente recomendadas por su simplicidad para plantarlas y la rapidez con la que florecen: los conejitos, los cosmos y las nomeolvides.

Conejitos (Antirrhinum majus) son una opción clásica que nunca pierde vigencia. Sus flores, que pueden encontrarse en colores como rosa, blanco, amarillo, lila y rojo, se agrupan en racimos que alegran cualquier espacio. Además, su delicada fragancia aporta un aroma agradable al ambiente. La floración es abundante y se extiende durante toda la temporada, lo que los convierte en ideales para quienes desean disfrutar de flores frescas por varios meses e incluso para preparar ramos decorativos.

Para su cuidado, los conejitos requieren preferentemente exposición a sol pleno o semisombra, un riego moderado evitando que la tierra se encharque y un sustrato enriquecido con compost o abono orgánico. Es importante realizar la poda retirando las flores marchitas para estimular la aparición de nuevas flores.

Cosmos (Cosmos bipinnatus) se caracterizan por su follaje delicado y plumoso, y por sus flores con centro amarillo y pétalos en tonos lila, rosado o blanco. Aunque sus tallos pueden ser sensibles al viento y doblarse, esto se puede evitar fácilmente colocando una estaca o tutor para mantenerlos erguidos.

Estos requieren sol pleno para una buena floración, un riego regular que permita que la tierra se seque entre cada riego y un suelo ligero, bien drenado y sin exceso de fertilizantes. El tutorado es fundamental para sostener los tallos más largos y protegerlos de los efectos del viento.

Nomeolvides (Myosotis sp.) son pequeñas flores azules muy características de la primavera, que aportan un colorido especial a cualquier rincón. Además de su belleza, desprenden un aroma reconfortante que las hace muy apreciadas.

Prefieren ubicaciones con semisombra o sombra parcial, requieren mantener la tierra húmeda pero sin encharcar y un sustrato rico en materia orgánica y bien drenado. Para prolongar su floración, es recomendable retirar las flores secas con regularidad.