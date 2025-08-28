La negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios docentes sumó un nuevo capítulo de tensión, luego de que UDAP y AMET anunciaran que no aceptarán la última oferta realizada por el Ejecutivo. El planteo oficial contemplaba aumentos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un adicional del 4% en septiembre, octubre y noviembre, junto con un incremento del 15% en el ítem de conectividad para el mes en curso.

Desde AMET confirmaron que el rechazo responde al pedido de los trabajadores de recibir “aumentos ahora y no más adelante, como pretende el Gobierno” según lo expresado en plenario. En ese marco, anticiparon que este viernes, durante la paritaria prevista para las 14 horas en el Centro Cívico, presentarán “una propuesta propia”, aunque evitaron adelantar detalles.

Por su parte, UDAP también expresó una respuesta negativa a la iniciativa oficial, mientras que UDA aún no comunicó formalmente su postura, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.

Este escenario abre un momento clave en las negociaciones, ya que el Ejecutivo que encabeza Marcelo Orrego buscaba con esta propuesta atada al IPC brindar previsibilidad, mientras que los gremios reclaman mejoras inmediatas que impacten de manera directa en el bolsillo de los trabajadores.

La reunión de este viernes será decisiva para conocer si el Gobierno logra encaminar un acuerdo o si se profundiza la discrepancia con el sector docente.