El anuncio del desembarco de una etapa del “Tour de France” en Córdoba no es un hecho aislado. La provincia mediterránea se ha posicionado como un nuevo polo para el ciclismo de élite, y detrás de este impulso se encuentra el sanjuanino Jorge Chica. Como presidente de la Unión de Ciclismo de la República Argentina (UCRA), Chica ha sido el principal gestor para que este evento de prestigio internacional se celebre en tierras cordobesas. Tras la presentación, Sergio Uñac celebró la gestión que realizó Chica.

El traslado del “L’Étape Argentina by Tour de France” a Córdoba genera un debate en el ciclismo en San Juan, ya que el legado deportivo que tiene la provincia impacta con cambio de rumbo que impulsa el actual presidente de la UCRA, Jorge Chica. Ante esto, Chica declaró que “nosotros nos pusimos a disposición de San Juan, nos hubiese encantado que se haga en la provincia, no hubo espacio de agenda para concretarlo.

Publicidad

El apoyo del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue fundamental para concretar este acuerdo. El cordobés ha visto en el ciclismo una oportunidad para potenciar el turismo y la visibilidad de su provincia, un camino que San Juan supo recorrer con éxito durante la gestión anterior. La apuesta de Llaryora por el deporte de alta competencia es un claro mensaje de su interés en posicionar a Córdoba como un destino de referencia.

El respaldo de Uñac

El exgobernador Sergio Uñac, quien fue uno de los principales impulsores del ciclismo en San Juan, no dudó en celebrar la noticia a través de sus redes sociales. En un gesto de respaldo a su exfuncionario y amigo, Uñac compartió una foto junto a Chica y los organizadores del evento. "El ciclismo es un deporte que nos une, sinónimo de pasión y disciplina. Felicitaciones a Córdoba por seguir apostando por el deporte y hacer historia con este gran evento", escribió.