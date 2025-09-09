El próximo jueves 11 de septiembre a las 21 horas, el Teatro Oscar Kummel, ubicado en el Municipio de Rawson, será el escenario para una noche dedicada a la música de una de las bandas más icónicas del rock argentino. El Cuarto Soda, reconocido proyecto homenaje a Soda Stereo, se presentará en San Juan ofreciendo un repertorio de clásicos interpretados con fidelidad y energía.

La agrupación, liderada por el vocalista y guitarrista Brian Tolenti, se ha consolidado en pocos años como una de las propuestas tributo más importantes y respetadas de Argentina y Latinoamérica. Fundada hace ocho años por el baterista Gabriel Muscio tras un encuentro fortuito con Tolenti, la banda ha logrado recrear con impresionante calidad musical el sonido y la esencia de la mítica formación de Gustavo Cerati.

El conjunto completa su formación con el bajista Diego Sánchez y el tecladista Gonzalo Lorenzo, músicos excepcionales que conforman una sólida base rítmica y agregan texturas sonoras que enriquecen las melodías originales. Su presentación no se limita a una reproducción exacta de los temas, sino que incorpora un sello personal que honra el legado de la banda con pasión y dedicación.

El Cuarto Soda posee una extensa trayectoria internacional, habiendo recorrido numerosas ciudades de Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay. Durante su gira por el noroeste argentino en 2024, congregó a más de 6.000 personas en recitales multitudinarios. Este año continúa su gira “Clásicos Totales” con fechas confirmadas en República Dominicana, Chile, Paraguay, México y Colombia, tras haber cerrado anteriormente con un espectacular show en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Para los admiradores de Soda Stereo, el concierto representa una oportunidad única para revivir las canciones que marcaron una era en la música en español. Las entradas tienen un precio general de $25.000 y se encuentran a la venta a través de la plataforma ENTRADAWEB.COM.AR, donde también puede obtenerse mayor información.