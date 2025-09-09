El manto blanco vuelve a Bariloche: la nieve transforma la ciudad y exigen precaución

Bariloche amaneció bajo un espeso manto blanco. Poco antes de la medianoche, una copiosa nevada comenzó a cubrir la ciudad, transformando el paisaje habitual en una postal invernal que, si bien es cautivante, impone la necesidad de extremar los cuidados para quienes deben transitar por sus calles.

La nevada, que había sido pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional con una alerta naranja, se hizo presente de forma uniforme en toda la localidad. La situación llevó al Consejo de Educación a tomar una medida preventiva: el horario de ingreso a las escuelas públicas se retrasó hasta las 9:30 horas, buscando garantizar la seguridad de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas.

Llegó la nieve a Bariloche

Afortunadamente, las bajas temperaturas no fueron extremas, lo que evitó la formación de hielo en el pavimento y las veredas. Sin embargo, el riesgo de deslizamiento es una constante, tanto para conductores como para peatones, quienes deben desplazarse con la máxima precaución posible. El peso de la nieve y la falta de agarre en las superficies se convierten en los principales desafíos para una movilidad segura en la ciudad.

Las primeras horas de la mañana mostraron un movimiento urbano reducido, mientras que en algunos sectores del oeste de la ciudad se reportaron cortes en el servicio de energía eléctrica. Las calles semi-desiertas y el silencio de la nieve marcaban un ritmo distinto en la ciudad, que se adapta a las nuevas condiciones del día.