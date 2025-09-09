La protesta de los empleados de la Obra Social Provincia se mantiene firme desde la semana pasada. De lunes a viernes, realizan asambleas diarias entre las 10:30 y las 11:30 en reclamo de mejoras salariales, recategorizaciones y el pase a planta permanente de más de 50 trabajadores que hoy se encuentran contratados.

María Martínez, secretaria adjunta de ATE, explicó la situación y detalló los puntos centrales de la demanda. “En este momento estamos pidiendo recategorización, mejora salarial y el pase a planta de los contratados. Hay muchísimos compañeros en esa situación. Además, muchos de los trabajadores de planta se están jubilando y quedan pocos efectivos, por eso insistimos en que nombren a los contratados”, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE.

Según la dirigente gremial, son más de 50 los trabajadores que esperan pasar a planta, mientras que cerca de un centenar aguardan la recategorización. “Hablamos de alrededor de 100 personas involucradas en ese aspecto. Es una necesidad que se viene planteando hace tiempo”, señaló.

Martínez también aclaró que la modalidad de protesta se organiza en forma de asamblea permanente. “La idea es parar una hora para hacernos escuchar, porque ya hemos dialogado con el ministro interventor. Sin embargo, necesitamos que el gobernador vea que no nos alcanza. No estamos reclamando por un capricho ni por cuestiones electorales. Este es un reclamo justo”, expresó.

La referente sindical reconoció que fueron recibidos por las autoridades, aunque aclaró que la resolución depende directamente del Ejecutivo provincial. “El ministro nos recibió y tiene toda la voluntad, pero la decisión final está en manos del gobernador”, apuntó.

La medida continuará hasta obtener una respuesta concreta. “Vamos a seguir todos los días, una hora, hasta que nos escuchen. Es lo que corresponde, porque nosotros también cumplimos un doble rol: somos empleados públicos y a la vez esenciales. Por eso necesitamos una solución”, concluyó Martínez.