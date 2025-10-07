Un remisero debió ser internado este lunes 6 de octubre de 2025 en el Hospital Guillermo Rawson luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito en el acceso a Santa Lucía, frente al Club Atlético Alianza. El siniestro ocurrió pasado el mediodía, cuando el vehículo de alquiler impactó contra una camioneta Fiat Strada en la rotonda ubicada sobre calle Colón y Avenida Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo con fuentes judiciales, el choque fue de gran magnitud y provocó que el conductor del remis sufriera fuertes dolores en el pecho, por lo que fue asistido en el lugar por personal de emergencias médicas y luego trasladado al centro de salud capitalino.

Testigos del hecho indicaron que el remisero no habría respetado la señal de “Pare” colocada en el ingreso a la rotonda, lo que derivó en la violenta colisión con la camioneta.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y miembros de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados y las causas del siniestro vial.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente interrumpido mientras se realizaban las tareas de rescate y remoción de los vehículos accidentados.