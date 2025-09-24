Una denuncia, la declaración de un testigo y un video de seguridad fueron clave para detener a un ladrón que robó un portón. Tras un rápido rastrillaje, la policía detuvo a un hombre de 22 años en el departamento Pocito acusado de robar un portón. El sospechoso fue identificado por un video de seguridad que grabó el ilícito y fue delatado por otro ladrón de la zona.

La cámara de seguridad el lugar fue clave para identificar al ladrón.

La historia del robo se inició en la Comisaría 7ª, cuando un hombre, de apellido Montero, se presentó en la guardia policial para denunciar la sustracción de un portón de chapa de su casa, ubicada en la calle Aberastain y calle 12, en Pocito. El denunciante, además de aportar las características del portón, de 1,20 metros de alto por 3 de largo, de color gris y con una estructura de metal de color negro, le entregó a los efectivos un video de seguridad en el que se podía ver al presunto ladrón.

El sujeto fue trasladado a Comisaría 7° de Pocito.

Gracias a la grabación, el denunciante pudo identificar al sujeto como Julio Frías Leiva, un conocido delincuente que vive en el Barrio Santa María de Oro. Con la información, una comisión de la Comisaría 7ª se dirigió a la zona de calle David Chávez, antes de calle 13. Al llegar, los efectivos observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, intentó escapar. Los agentes lograron atraparlo a pocos metros del lugar.

El sujeto fue identificado como Julio Roberto Frías Leiva, de 22 años, y el mismo que aparecía en el video de seguridad. El sospechoso, al ser consultado sobre el robo, negó su participación en el hecho, pero no dudó en delatar a otro ladrón de la zona, apodado “Jairo”, y manifestó que el portón se encontraba escondido en un descampado contiguo al barrio Pampa.

El portón fue entregado a su dueño en calidad de depositario judicial.

Con la nueva información, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona indicada y encontraron el portón, el cual fue secuestrado. Se estableció comunicación con el Sistema Acusatorio y, por directivas del ayudante de fiscal Jorge Sánchez, el portón fue entregado en carácter de depósito judicial y Frías Leiva fue trasladado a la Comisaría 7ª, donde quedó detenido. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Departamental N° 5, al mando del comisario inspector Martín Flores.