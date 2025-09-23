El presidente Javier Milei dará este miércoles su segundo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. La exposición, prevista para las 12.45 (hora local) y de 15 minutos de duración, llegará luego de haber tenido el respaldo político de Donald Trump y del Tesoro de los Estados Unidos.

El encuentro del martes entre Milei y Trump, en la sede de la ONU, fortaleció la expectativa sobre el mensaje que el mandatario argentino llevará al foro multilateral. Según fuentes de Casa Rosada, el discurso abordará tres ejes: la defensa del modelo económico, el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Desde el entorno presidencial afirmaron que,“La reivindicación de Malvinas es innegociable para cualquier gobierno argentino”. Además, Milei buscará destacar los avances de su programa económico casi dos años después de asumir, con énfasis en el ajuste fiscal y la desregulación como claves para recuperar la confianza de los mercados.

Tras su presentación, Milei participará este miércoles por la noche en la gala del Atlantic Council, donde recibirá el galardón **Ciudadano Global 2025**, entregado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El jueves cerrará su agenda internacional con una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y regresará a Buenos Aires el viernes por la mañana.