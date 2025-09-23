El Hospital Público Materno Infantil de Salta registró este lunes un hecho excepcional: el nacimiento de trigemelas. Las recién nacidas, llamadas Ainara, Amira y Ámbar, llegaron al mundo mediante cesárea programada a las 34 semanas de gestación, en un embarazo catalogado como monocorial triamniótico, en el que los bebés comparten una sola placenta pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes.

Según explicó Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del hospital, “las tres niñas pesaron entre 1.560 y 1.780 gramos y permanecen internadas por su condición prematura. Este tipo de embarazos requiere un seguimiento médico muy estricto, por lo que programamos la cesárea para garantizar la seguridad de madre e hijas”.

Publicidad

La madre, Nancy, también continúa bajo control médico y se recupera favorablemente tras recibir atención especializada de ginecólogos y obstetras durante todo el embarazo. Este caso constituye el segundo nacimiento de trigemelas registrado en Salta en 2025, mientras que en el primer semestre del año se contabilizaron 54 nacimientos de gemelos en el mismo hospital, lo que refleja la excepcionalidad del acontecimiento.

El obstetra a cargo destacó: “Es un acontecimiento que marca la carrera de cualquier médico, porque no se ve más de una vez en la vida”. La comunidad salteña se volcó a las redes sociales para celebrar la llegada de Ainara, Amira y Ámbar, y el hospital resaltó que el resultado fue fruto de un trabajo coordinado y de alta complejidad.