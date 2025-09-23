Política > Definiciones
Carrió apuntó contra Luis Caputo tras la eliminación de las retenciones a la carne
POR REDACCIÓN
Elisa Carrió, criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, por la eliminación de las retenciones a la carne y los granos. Señaló que la medida perjudica a pequeños y medianos productores y beneficia a grandes cerealeras. Durante un acto partidario, acusó al Gobierno de Javier Milei de poner al país “al borde del default” y cuestionó el pedido de préstamo al Tesoro de Estados Unidos.
Carrió afirmó que “jugaron a la ruleta rusa con las retenciones, mataron a los pequeños y medianos productores y contratistas, y ganaron los de siempre”. Además, lanzó una dura frase dirigida al funcionario: “Al único lugar que no vas es al cielo, que Dios te perdone”.
La exdiputada también señaló que Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, son “responsables criminales” de la situación económica. Aseguró que los préstamos deberían haberse destinado a impulsar un desarrollo agroindustrial capaz de competir en el mercado mundial, mejorar la educación y fortalecer las economías regionales.
En su discurso, Carrió planteó que Argentina debe mantener una política exterior independiente. Sostuvo que es necesario cuidar los vínculos con Estados Unidos, pero también mantener relaciones con los Brics y los países del Mercosur.
Las declaraciones ocurrieron tras el respaldo del presidente norteamericano, Donald Trump, a Milei durante su encuentro en Nueva York. El apoyo de la Casa Blanca se dio en medio de las negociaciones por un salvataje financiero para contener los mercados locales después de la suba del dólar y el riesgo país.
Confirmaron el juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
Confirmaron el juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras polémicos comentarios sobre la explotación política del asesinato del activista Charlie Kirk, regresará al aire el martes, confirmó Disney. La medida había generado un debate sobre la libertad de expresión y la presión de autoridades estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó duramente a la ONU y a varios aliados, como Francia, Reino Unido y Canadá, por reconocer al Estado palestino. Según Trump, la medida constituye un “premio” a Hamas por sus atrocidades y criticó la falta de acción del organismo internacional frente a conflictos globales.
La Selección argentina Sub 20 debutará el 28 de septiembre en Chile con el objetivo de retener su condición de máximo campeón histórico del torneo. Con seis títulos y ausencias de jugadores en Europa, el equipo dirigido por Diego Placente buscará superar a rivales como Italia, Brasil y Francia en la XXIII edición del Mundial juvenil.