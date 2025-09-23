El encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York estuvo marcado por un gesto político inesperado: el mandatario estadounidense entregó al libertario una carpeta con el mensaje que horas antes había publicado en Truth Social, su red social. Allí, no solo elogió la gestión del argentino, sino que también expresó de manera abierta su respaldo a una futura reelección.

Donald Trump muestra el mensaje que le dedicó a Javier Milei en su red Truth Social. (BRENDAN SMIALOWSKI - AFP)

“El muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, escribió Trump en el texto que Milei recibió sonriente, mostrando luego el documento a la prensa y a su equipo como si se tratara de un trofeo.

En su mensaje, Trump aseguró que Milei “heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación)”, pero destacó que devolvió “la estabilidad a la economía argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

El gesto fue celebrado con entusiasmo por la delegación argentina en la ONU, integrada por el canciller Gerardo Werthein, la secretaria Karina Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. El propio presidente definió la escena como “un gesto extraordinario” y no ocultó su satisfacción al posar para las fotos con la carpeta en alto.

En su encendido posteo, Trump fue más allá y dio un mensaje electoral: “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

Con esa declaración, Trump se convirtió en el primer líder internacional en pronunciarse a favor de la continuidad de Milei en el poder, aún cuando faltan dos años para las elecciones presidenciales en Argentina. El gesto, exhibido por Milei como un símbolo de legitimidad y respaldo global, marcó uno de los momentos más destacados de su visita a Nueva York.