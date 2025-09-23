Política > Horas expectantes
Luis Caputo señaló que tras la reunión habrá un anuncio del Tesoro de los EE.UU.
POR REDACCIÓN
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló con la prensa en Nueva York luego de la reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Definió el encuentro como “realmente emocionante” y lo describió como “algo histórico”, destacando que representó un fuerte respaldo al presidente argentino, Javier Milei, y a las reformas que impulsa su gestión.
Caputo señaló que en la charla “se habló de cifras específicas”, aunque prefirió no detallarlas. Confirmó, además, que mañana se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. “La Argentina no pidió nada”, remarcó, y explicó que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico, con iniciativas en marcha y otras por iniciar.
El funcionario relató que Trump convocó a la prensa, leyó un comunicado y luego repitió el mensaje con sus propias palabras. “El nivel de apoyo superó mis expectativas”, afirmó Caputo, y agregó que los equipos técnicos de ambos países ya trabajan en conjunto. Anticipó que “seguramente el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hará algún anuncio”, aunque aclaró que no podía adelantar cuestiones que aún no estuvieran cerradas.
Consultado por temas económicos internos, Caputo negó que en la reunión se hubiera hablado del precio del dólar, del swap con China o de las bandas cambiarias. Sin embargo, destacó que tanto Bessent como Georgieva mostraron respaldo a la Argentina. “Seguimos trabajando día a día, lo único que hay que hacer es seguir trabajando para los argentinos. Estamos por el camino correcto”, enfatizó.
En paralelo, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en el que definió a Milei como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso”. Aseguró que el mandatario argentino heredó “un desastre total con una inflación horrible” y que logró devolver “la estabilidad a la economía”. El republicano cerró con un apoyo explícito a la reelección: “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto. ¡Nunca les defraudará!”.
