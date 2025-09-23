La Policía de la Ciudad detuvo a ocho integrantes de la banda que protagonizó el robo en la vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque. El hecho ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando delincuentes ingresaron al domicilio y se llevaron, entre otros bienes, una caja fuerte y carteras de la modelo.

Según informó TN, los apresados son seis ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano. Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano.

La investigación se activó a partir del seguimiento de un Fiat Cronos que custodiaba a la camioneta Suran utilizada para transportar el botín. El rastreo condujo a un hotel de la zona de Once, donde fueron detenidos siete sospechosos, mientras que el octavo cayó en La Boca cuando circulaba en otro vehículo de apoyo.

En el allanamiento al hotel, ubicado en la calle Callao al 40, se encontraron objetos que Pampita reconoció como suyos, además de herramientas como ganzúas y palancas empleadas para forzar accesos. Los sospechosos intentaron escapar al irrumpir la policía, pero fueron reducidos en el lugar.

Con estas detenciones, los investigadores buscan ahora establecer la posible conexión de la banda con otros robos bajo la misma modalidad.