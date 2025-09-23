La ONG JAE realizará el próximo 10 de octubre su jornada anual de emprendedores en el Centro de Convenciones de San Juan. El evento, que espera convocar a unas 700 personas, reunirá a cinco disertantes nacionales y busca inspirar, acompañar y fortalecer el trabajo en red entre jóvenes profesionales y público de todas las edades. Este martes, en el programa Yo Te Invito, emitido por HUARPE TV (TDA 19.2) y por la plataforma Kick—, Milagros Pintos y Martín Hoffman, miembros de la comisión directiva, explicaron el propósito de la iniciativa.

Inicios del proyecto

En el programa, Milagros Pintos, integrante de la comisión directiva, recordó los inicios del proyecto: “JAE comenzó hace diez años para fomentar el espíritu emprendedor entre universitarios. Hoy buscamos inspirar a cualquier persona que quiera animarse a dar un paso diferente, cambiar de carrera o de rumbo”.

Además, Martín Hoffman destacó el crecimiento que está teniendo el evento: “El año pasado agotamos todas las entradas. JAE se ha vuelto una marca registrada en la provincia y queremos que nadie se quede afuera este año”. Recordó un obstáculo que tuvieron, la pandemia representó un desafío, pero la organización logró retomar fuerzas: “Ese año nos impidió el contacto directo, pero desde 2022 volvimos a llenar el Centro de Convenciones. Es hermoso ver cómo la gente vuelve a elegirnos”.

Sobre los disertantes confirmados, Pintos adelantó: “Vamos a recibir a cinco speakers nacionales. Entre ellos, Ariel Benedetti, referente en ventas y marketing digital; Candela Fasano, especialista en blockchain y tecnología; y Fede Robelo, emprendedor mendocino del rubro gastronómico. Queremos que sus historias inspiren a San Juan”.

Con respecto al público que pueda asistir, remarcaron que, “no hay límite de edad”, aclaró Pintos. “Si bien predominan los jóvenes de 18 a 30 años, también vienen personas mayores que encuentran motivación para llevar adelante cambios en su vida”.

Información de las entradas

Las entradas ya están disponibles en el perfil de Instagram de JAE. Pintos detalló: “Hay dos tipos de entradas: la general, que incluye stands, coffee y las charlas; y la VIP, que suma un after con degustaciones, música en vivo y más networking”.

Por otro lado, cabe destacar que la organización cuenta con 40 voluntarios que trabajan de forma gratuita. Hoffman señaló: “Somos jóvenes de distintas disciplinas, desde psicología y marketing hasta arquitectura e industria. Lo hacemos porque creemos en el impacto que puede tener animarse a emprender”.

Por último, los organizadores invitaron a la comunidad a sumarse. “El objetivo principal es inspirar y guiar. Queremos que la gente se vaya con ganas de hacer y transformar”, concluyó Hoffman.