Tres chicas de La Matanza son buscadas intensamente desde el viernes por la noche, cuando salieron juntas y desaparecieron en la zona de Ciudad Evita. Se trata de Brenda del Castillo (20), su prima Morena Verdi (20) y la amiga de ambas, Lara Gutiérrez (15), quienes fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara.

Según reconstruyeron los investigadores, las jóvenes habían acordado encontrarse con un hombre que las llevaría a un bar en Flores. En un primer momento esperaron un auto de aplicación en una estación de servicio, pero el viaje fue cancelado. Minutos después, cámaras de seguridad registraron cómo se subían a una camioneta blanca, que luego tomó dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese momento, los celulares de las tres permanecen apagados y no hubo más contacto. Familiares de Brenda y Morena denunciaron la situación y realizaron protestas en la zona, mientras que el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Nº 2 de Laferrere, caratuló la causa como averiguación de paradero y ordenó el análisis de cámaras de seguridad, antenas de celulares y el seguimiento del vehículo.

Las familias sostienen que las chicas se habían encontrado voluntariamente con una persona y no descartan que se trate de un caso de trata. Incluso, allegados señalaron que dos de ellas ejercían la prostitución y habían acordado recibir 300 dólares a cambio de un encuentro esa misma noche. Sin embargo, los investigadores mantienen varias hipótesis abiertas, entre ellas un posible secuestro, un traslado a otra zona o la asistencia a una fiesta clandestina.

Mientras tanto, la búsqueda se amplió a la Ciudad de Buenos Aires y organismos nacionales como Migraciones y el Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU) fueron convocados para colaborar. “Ellas dijeron que las venían a buscar, pero no sabemos más nada”, relató el abuelo de dos de las jóvenes en diálogo con medios televisivos.

La investigación sigue bajo secreto de sumario, pero la presión de las familias y vecinos mantiene el caso en agenda pública. Hasta el momento, la pista más firme continúa siendo la camioneta blanca en la que Brenda, Morena y Lara fueron vistas por última vez.