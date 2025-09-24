Mauro Icardi, actualmente jugador del Galatasaray en Turquía, estaría preparando su regreso a Argentina para el mes de octubre, según informó Facundo Ventura en el programa Empezar el día. Aunque disfruta de su carrera y su relación en el exterior, el futbolista tiene la intención de reunirse con sus hijas y dar su versión pública sobre los hechos relacionados con Wanda Nara.

Ventura reveló que habló con una persona muy cercana a Icardi, quien le confirmó que el regreso podría concretarse a mediados o fines de octubre, aunque todavía no está definido con exactitud. "Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas", explicó el panelista, agregando que las videollamadas entre el jugador y las menores se han retomado con normalidad. "Las extraña y quiere pasar tiempo con ellas. Esto es lo que más quiere Mauro en este momento".

Uno de los motivos que impulsa a Icardi a regresar es la intención de hablar en los medios sobre su situación con Wanda Nara. Según Ventura, el futbolista planea dar su versión públicamente y ya habría contactado a tres grandes medios de comunicación, entre ellos uno del Grupo Clarín, aunque aún no hay definiciones concretas al respecto.

Sin embargo, el retorno a Argentina podría complicarse por una cuestión judicial. Hace poco más de un mes, la Justicia respondió al reclamo de Wanda Nara en relación a la cuota alimentaria de sus hijas y declaró a Mauro Icardi como deudor alimentario. Esto implica que, según informó Laura Ubfal, "si entra, no puede volver a salir del país". Además, le impusieron una multa diaria de US$ 3.500, y la propiedad conocida como la "Casa de los sueños" fue embargada.

Para poder concretar su deseo de regresar, Icardi deberá saldar la deuda alimentaria pendiente. Sus abogadas, Lara Piro y Elba Marcovecchio, serán las encargadas de resolver esta situación que condiciona la libertad del futbolista en territorio argentino.