Rawson instaló 10.000 luminarias LED en menos de dos años
POR REDACCIÓN
El intendente de Rawson destacó que el departamento alcanzó un hito en materia de infraestructura urbana: la instalación de 10.000 luminarias LED en menos de dos años de gestión. “Hemos cubierto ya toda la luminaria LED en el departamento, en el casco urbano, con una gran inversión. Ya no quedan barrios sin iluminar en nuestra parte urbana”, aseguró.
El jefe comunal recordó que Rawson “tiene 10 veces más territorio que Capital” y que el desafío de modernizar la iluminación ha sido clave. Según precisó, en 2023 se colocaron 6.000 equipos y en lo que va de 2024 sumaron 4.000 más. “Es una inversión enorme de 10.000 luminarias que hemos instalado en estos 20 meses”, remarcó.
Avances en pavimentación
Además del recambio lumínico, el municipio avanzó en obras de pavimentación. “Hemos pavimentado más de 100 cuadras en barrios como Luz y Fuerza 5, dentro del programa provincial de pavimentos urbanos”, informó.
El intendente agregó que también se trabajó en arterias estratégicas como calle Alfonso 13 y calle 5, y que esperan la concreción de nuevas obras en calle Lemos y Meglioli. “Estamos hablando de 150 cuadras que han podido pavimentarse este año entre calles provinciales y municipales”, señaló.
Obras complementarias
Respecto a mejoras en el espacio público, el jefe comunal confirmó que con la pavimentación de calle Lemos se ejecutará la obra de veredas y el paseo comercial del ala este, pensado para potenciar el desarrollo económico de la zona.
También adelantó que están previstos trabajos en plazas barriales, como la del barrio Belgrano, aunque aclaró que el municipio aún espera definiciones de la Provincia sobre fondos pendientes: “Todavía está en evaluación, esperamos las definiciones”.
