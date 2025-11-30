La noche del viernes terminó en tragedia para la música platense. Nahuel Niz, de 35 años, guitarrista de la banda “Loca Sensación”, se descompensó mientras se presentaba en un centro cultural de La Plata y falleció poco después en el Hospital San Martín.

El incidente ocurrió cerca de las 23, cuando la banda interpretaba su tercer tema durante el cierre del evento. Testigos relataron que Niz se desplomó en cuestión de segundos. Sus compañeros interrumpieron la presentación y solicitaron asistencia inmediata. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por un paro cardíaco no traumático.

Nahuel Niz era un apasionado de la música y la guitarra, instrumento que tocaba desde hacía varios años. Junto a Ezequiel, Lucas y “Tito” conformó “Loca Sensación”, banda reconocida en la escena local de La Plata. Además, era padre de un niño y fanático de Boca Juniors, pasión que compartía con su hijo.

Tras la noticia, familiares, amigos y compañeros de banda utilizaron las redes sociales para despedirlo. Su hermano Nicolás expresó: “35 años mi hermano y se me va de un paro al corazón, tocando la guitarra, haciendo lo que amaba. Esperó tanto esta fecha y era porque se quería ir feliz”. Por su parte, los integrantes de “Loca Sensación” recordaron: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero, amigo. Te vamos a extrañar muchísimo y nada va a ser igual”.

La comunidad musical de La Plata y seguidores de la banda lamentan la pérdida de un artista que combinaba talento, pasión y cercanía con el público, dejando un vacío difícil de llenar en la escena local.