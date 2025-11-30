La relación de los jóvenes con su imagen corporal se ha vuelto cada vez más conflictiva. Un estudio del Departamento de Dietética de la Facultad de Salud Pública de Bytom indica que el 47% de las personas entre 16 y 25 años presenta riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). Los expertos destacan que la exposición constante a modelos corporales irreales y la presión estética amplificada por las redes sociales contribuyen significativamente a esta problemática.

Los trastornos de la conducta alimentaria no son una etapa ni una elección, sino enfermedades serias que afectan la autoestima, la relación con la comida y la vida social. Señales como saltarse comidas, comer en secreto, contar calorías obsesivamente o entrenar de manera compulsiva pueden alertar sobre la presencia de un TCA. La detección temprana y el acompañamiento clínico y emocional son fundamentales para la recuperación.

Publicidad

Desde la perspectiva nutricional y psicológica, la intervención busca reconstruir una relación segura con el cuerpo y con la comida. Además de tratar la alimentación, es clave fomentar un entorno que respete la diversidad corporal, cuestionar los mensajes que asocian belleza con delgadez extrema y promover hábitos saludables en el uso de redes sociales.

El Día Internacional de la Lucha contra los TCA recuerda que pedir ayuda está bien, acompañar salva y escuchar sin juzgar puede marcar la diferencia en la vida de quienes atraviesan esta enfermedad. La prevención y la contención son la clave para evitar que la presión estética se transforme en sufrimiento profundo.