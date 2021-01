Uñac: "Hay daños materiales, pero hasta el momento no víctimas"

El gobernador Sergio Uñac se refirió al terremoto que tuvo epicentro en San Juan cerca de la medianoche y con epicentro en Sarmiento, que según la red sismológica del Inpres fue de 6.4 de magnitud y apenas 8 kilómetros de profundidad.

En diálogo con el programa Buenas Noches, Buenos Días, que se emite por Telesol, en mandatario llevó tranquilidad a los sanjuaninos. Mientras hablaba Uñac con los periodistas, una nueva réplica se sintió con fuerza en el suelo local.

"Estamos reportando permanentemente con los intendentes. No quiero hacer anuncios que no están chequeados en su totalidad, pero hay daños materiales y hasta el momento no tenemos reportes de daños personales. Esto es dinámico y cambia de acuerdo a lo que vamos hablando con la Policía", afirmó.

Uñac, además, dijo que el primer jefe comunal con el que habló fue Mario Martín de Sarmiento, precisamente el lugar donde se produjo el epicentro del sismo. "Me dice que él no reporta más que daños materiales, pero no víctimas personales. Así que estamos trabajando y pidiendo absoluta tranquilidad para todos los sanjuaninos", añadió.

El Gobernador aprovechó para desmentir una serie de noticias falsas que circulan por las redes sociales y, en cambio, pidió que quienes suben estas cosas cesen en su postura.

"Queremos llevar tranquilidad. Con la Policía, a través de las comisarías y subcomisarías, estamos en permanente contacto desde Casa de Gobierno para conocer la situación en cada lugar de San Juan", concluyó.