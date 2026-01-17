Unión se impuso 2 a 1 ante Fadep y sacó ventaja clave en la semifinal

Unión volvió a hacerse fuerte en Rawson y quedó a un paso de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El Azul venció 2 a 1 a Fadep de Mendoza en el partido de ida de la semifinal, con dos apariciones decisivas de Luciano Riveros, y viajará a la revancha con una ventaja que ilusiona a su hinchada.

El encuentro se jugó con intensidad desde el arranque. Unión salió decidido a imponer ritmo y presión alta para aprovechar la localía. Esa postura tuvo premio temprano: Riveros recibió por izquierda, encaró hacia adentro y definió cruzado para el 1 a 0 que encendió las tribunas del 12 de Octubre.

Fadep no se desacomodó pese al golpe inicial. Con buen trato de pelota y movilidad en mitad de cancha, el equipo mendocino logró generar espacios y encontró el empate antes de la media hora, cuando Matías Persia sorprendió entrando al área para marcar el 1 a 1 que equilibró el desarrollo.

La paridad obligó a Unión a replantear el complemento. Con mayor volumen ofensivo y dominio territorial, el Azul volvió a llegar a fondo a los veintiocho minutos del segundo tiempo. Tras un tiro de esquina, Riveros ganó en lo alto y conectó de cabeza el 2 a 1 que terminó siendo decisivo.

En los minutos finales el local pudo ampliar la diferencia de contragolpe, mientras Fadep intentó sostener la presión y buscar un segundo empate que nunca llegó. El resultado dejó abierta la llave, pero con Unión en posición favorable: la victoria obliga al conjunto mendocino a ganar en la vuelta para seguir en camino.

La revancha se jugará en Mendoza, donde Fadep buscará dar vuelta la historia ante su público. Para Unión, el desafío será defender la ventaja y sostener un rendimiento que lo llevó a competir con personalidad en uno de los tramos más exigentes del certamen.