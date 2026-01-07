El delantero sanjuanino Alan Cantero despejó cualquier duda sobre su futuro y renovó su vínculo con Alianza Lima hasta 2028, según confirmó el club blanquiazul a través de sus redes sociales oficiales. De esta manera, el atacante continuará defendiendo la camiseta íntima y será uno de los seis futbolistas extranjeros del plantel para la temporada que se avecina.

Durante las últimas semanas, el nombre de Cantero había sonado con fuerza en Universitario de Deportes como una posible incorporación para 2026. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el jugador optó por seguir en Alianza Lima, institución donde logró consolidarse y ganarse el cariño de los hinchas gracias a su entrega y rendimiento.

Publicidad

En la previa de un evento histórico para el club, Cantero habló en las redes oficiales de Alianza Lima sobre el amistoso internacional ante Inter Miami, que se disputará en el marco de la Noche Blanquiazul, el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). “Yo creo que va a ser un partido muy especial, sabemos con la clase de jugadores que nos podemos topar ahí, para el club también creo que va a ser muy importante y yo particularmente también muy ilusionado porque si estoy en esta profesión es por Messi porque es mi ídolo y nada va a ser muy especial, muy especial la verdad”, expresó el delantero.

La presentación de Alianza Lima promete ser a lo grande, con un estadio colmado y la presencia estelar del equipo estadounidense liderado por Lionel Messi, que ya confirmó su llegada a Lima para el evento. El encuentro marcará el inicio oficial de la nueva temporada para el conjunto íntimo y será una vidriera internacional de primer nivel.

Publicidad

Con la renovación asegurada y un calendario que arranca con un evento de alto impacto, Alan Cantero afronta un nuevo desafío con ilusión renovada, decidido a seguir siendo protagonista y referente de un Alianza Lima.