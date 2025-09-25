Sergio Vallejos, conocido por su postura crítica y directa, señaló que a pesar de las diferencias internas y las conductas que no comparte con otros sectores libertarios, no los considera adversarios. El foco de la crítica del candidato a diputado nacional de Evolución Liberal se centra en el “kirchnerismo de Uñac”, al que acusa de no tener que volver más y de estar "camuflado" en la provincia.

En el Café de la Política, Vallejos dijo que “mis adversarios son el kirchnerismo, que no tienen que volver más. En San Juan el kirchnerismo tiene la camiseta de Uñac puesta y es muy peligroso porque está camuflado", sentenció. Además, dijo que con los otros espacios liberales-libertarios “no los ve como adversarios a pesar de haberle marcado algunas diferencias”. Incluso señaló que “públicamente realicé críticas a José Peluc, pero eso no significa que los vea como mis adversarios”

Además, habló de su relación con la actual gestión de Marcelo Orrego y dijo que “me considero aliado, a pesar de algunas diferencias”. El candidato de Evolución Liberal dijo que “siempre digo que hay que ayudar al gobernador Marcelo Orrego para que haga la mejor gestión posible”, dijo, aunque reconoció haber sido "crítico con algunas políticas mineras, pero siempre como amigo".

Esta distinción entre crítica constructiva y oposición frontal refuerza su mensaje de que su lucha no es contra la gestión provincial en su conjunto, sino contra una ideología que, a su juicio, representa un peligro para el futuro del país.

La estrategia de Vallejos parece clara: consolidar el voto libertario bajo la premisa de que su principal batalla es contra el kirchnerismo, y que en San Juan esa batalla se libra contra el uñaquismo. Al desmarcarse de otros referentes libertarios y alinear su discurso con el de la lucha nacional contra el kirchnerismo, busca capitalizar el descontento de un sector de la población que pide un cambio profundo.

A pocos días de la votación, el mensaje de Sergio Vallejos resuena con fuerza en el debate político sanjuanino, planteando un escenario electoral donde la confrontación ideológica y la polarización parecen ser las principales protagonistas. El candidato ha definido su juego y ha puesto sus fichas sobre la mesa. Ahora, el electorado tendrá la última palabra.

Textuales

Sergio Vallejos / Candidato a diputado nacional de Evolución Liberal