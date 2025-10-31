La Policía y los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad andan detrás de los pasos del “Asaltante de la escopeta”, el delincuente que en la misma noche y con menos de una hora de diferencia atacó violentamente un kiosco y una gomería en los departamentos de Chimbas y Rivadavia.

El sujeto, quien se movilizaba en motocicleta, portaba en los dos hechos una escopeta de doble caño recortada con la que aterrorizó a los empleados y dueños de los comercios. De un lugar se llevó hasta salamines y una botella de fernet, y del otro negocio sustrajo dinero y repuestos.

El raid delictivo comenzó cerca de las 3 de la mañana de este jueves en Villa Obrera, Chimbas. Un hombre armado irrumpió en un kiosco 24 horas ubicado en inmediaciones de calle El Paisano, antes de Avenida Los Pinos. El delincuente llegó en moto, simuló ser un cliente y, al momento de pagar, sacó la escopeta recortada con la que apuntó directamente a la empleada de 26 años.

El botín del primer atraco fue variado: la víctima, aterrorizada, entregó seis paquetes de cigarrillos, una botella de fernet Branca, dos salamines y su teléfono celular. Acto seguido, el ladrón escapó con total calma. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron difundidas por vecinos para advertir sobre el accionar del asaltante.

No pasó ni una hora. Todavía no eran las 4 de la madrugada del jueves 30 de octubre cuando un asalto de idéntica modalidad se produjo en una gomería de Avenida Ignacio de la Roza y Brasil, en La Bebida, Rivadavia.

El damnificado, Francisco Camisay, de 22 años, relató que el ladrón llegó también en una moto Yamaha YBR negra y fingió necesitar atención. Al abrirle la puerta, el sujeto sacó nuevamente la escopeta de doble caño, lo amenazó y le robó: Un celular Xiaomi, $60.000 en efectivo, varias cámaras de rueda y un desodorante.

Ambos atracos fueron captados por cámaras de seguridad, y los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad se encuentran analizando las grabaciones para terminar de confirmar la autoría.