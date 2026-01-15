En la gala de MasterChef Celebrity el balcón se transformó en un espacio de revelaciones cuando Wanda Nara se unió a las ganadoras Sofi Martínez y Emilia Attias.

Fiel a su estilo espontáneo y basándose en registros de Instagram, la conductora confesó: "Yo soy muy de armar parejas". Acto seguido, propuso un romance inesperado al mirar a la periodista deportiva y decirle: "Me gusta Rusher para vos". Sofi Martínez, intentando evadir la situación entre carcajadas que contagiaron a todo el estudio, respondió de forma tajante: "Ah, no".

La persistencia de Wanda llevó el diálogo a un plano lúdico y extremo al preguntar: "Se acaba el mundo y te tenés que morir con alguien de acá, ¿con quién morís?".

Sin dudarlo y con absoluta seguridad, Martínez eligió a su compañera Evelyn Botto al exclamar: "Evelyn Botto". Ambas han demostrado una amistad profunda desde el primer día en las cocinas del certamen, algo reafirmado con abrazos y miradas cómplices durante las grabaciones.

El momento culminó cuando Wanda Nara, con su habitual tono pícaro, le sugirió a Sofi: "Baja a besarla. Se merece el beso si vas a morir con ella". Así, el intento de vincular a la periodista con Rusherking derivó en una escena descontracturada de afecto genuino que logró conectar con el público.