Wanda Nara lloró desconsolada en MasterChef al recordar a su abuela

Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la última emisión de MasterChef al no poder contener las lágrimas en el estudio. La conductora, conocida por su personalidad fuerte y extrovertida, mostró su lado más sensible al verse identificada con una participante y recordar un profundo dolor de su pasado.

Todo ocurrió cuando la concursante Candelaria Sorini (la nota original puede haber mencionado a una participante que generó el disparador) se refirió a un objeto o recuerdo muy significativo para ella, lo que despertó una fibra íntima en la modelo.

"A mí me pasó algo muy parecido, muy similar", comenzó diciendo Wanda con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, tomándose unos segundos para recuperar la compostura.

Según relató, la emoción surgió al recordar un objeto o elemento de alto valor sentimental que perdió y que, a pesar de sus esfuerzos, jamás pudo recuperar. "Lo busqué por todo el mundo y nunca más volví a encontrarlo. Es algo que me duele muchísimo. Era un recuerdo de mi abuela", confesó Wanda visiblemente afectada.