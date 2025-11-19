El escándalo del Wandagate ha vuelto a despertar luego de las entrevistas ofrecidas por la China Suárez y Mauro Icardi. La actriz, en sus entrevistas con Moria Casán y Mario Pergolini, reconoció que su primera cita con el futbolista fue en París, en el famoso hotel, y de esta manera confirmó los detalles que Wanda Nara había contado cuando el escándalo explotó.

Sin embargo, la diferencia principal radica en la versión ofrecida por la China Suárez, quien aseguró que en el momento del encuentro el futbolista estaba separado de Wanda Nara.

Publicidad

Frente a estas declaraciones, la mediática decidió salir a desmentirlos utilizando una "picante estrategia". Wanda Nara decidió empezar a desarchivar posteos junto a Mauro Icardi de octubre de 2021 e incluso anteriores. Este mes de octubre de 2021 fue justamente cuando el futbolista y la China Suárez se encontraron en París, mientras Wanda Nara estaba en Milán con su hermana Zaira.

En las fotografías recuperadas, se ve a Mauro Icardi y Wanda Nara "muy enamorados y con declaraciones románticas", lo que indicaría que no estaban separados, sino "todo lo contrario".

Publicidad

Cabe recordar que en ese momento, Wanda Nara se había encargado de dejar en claro que su relación no había terminado. Además, ella había expuesto conversaciones que tuvo con la China Suárez donde hablaban no solo de Mauro sino también de la familia que habían formado. Durante el inicio del Wandagate, la actriz había declarado que fue una víctima de las mentiras de Icardi.

Pese a los intentos de recomponer la relación entre 2022 y 2024, que incluyeron ruegos del futbolista para reconciliarse, Wanda Nara y Mauro Icardi no tuvieron éxito. Cuatro años después de aquel escándalo, la China Suárez y Mauro Icardi llevan casi un año de novios. La actriz contó que habló con su actual pareja sobre aquellas supuestas mentiras dichas en 2021 y pudieron solucionarlo.