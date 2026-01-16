La red social X sufrió una caída a nivel mundial que dejó a miles de usuarios sin poder utilizar la plataforma con normalidad. Según los reportes publicados en el sitio Downdetector, las fallas comenzaron a registrarse durante la mañana y se extendieron por varias horas, generando un fuerte pico de notificaciones por problemas en el servicio.

De acuerdo a los datos recopilados, el 60% de los afectados tuvo inconvenientes al utilizar la aplicación en el celular, mientras que un 11% reportó fallas al intentar ingresar desde la versión web. Los errores se presentaron tanto en dispositivos Android como iOS, además de navegadores de escritorio.

Entre los problemas más frecuentes, los usuarios señalaron que no podían iniciar sesión, que la línea de tiempo no se actualizaba y que resultaba imposible cargar publicaciones o interactuar con contenidos. En muchos casos, la plataforma mostraba mensajes de error como: “Algo salió mal. Intenta recargar”.

Los reportes se multiplicaron en distintas regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, lo que confirmó el alcance global de la interrupción. Sitios especializados en monitoreo de servicios digitales registraron miles de reclamos simultáneos.

Con el correr de las horas, X comenzó a recuperar parcialmente su funcionamiento y la mayoría de los usuarios pudo volver a acceder. Sin embargo, durante la tarde persistieron fallas puntuales en algunas cuentas.

Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial para explicar qué provocó la caída. Especialistas señalan que este tipo de interrupciones suele estar vinculado a problemas en la infraestructura de servidores, errores internos o fallas en la red de distribución de contenido.

En antecedentes similares, otras plataformas globales también se vieron afectadas por inconvenientes en servicios externos, como centros de datos o proveedores de conectividad. Por ahora, X continúa operando con normalidad, aunque persisten las dudas sobre el origen del problema.