Un yate de lujo se hundió en su viaje inaugural a 15 minutos de zarpar en Turquía

El yate 'Dolce Vento', valuado en más de 40 millones de liras turcas, se volcó en el Mar Negro frente a la costa de Ereğli. Los cuatro ocupantes fueron rescatados sin heridas tras lanzarse al agua.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El incidente tuvo lugar en el Mar Negro. Foto: Gentileza.

Un yate de lujo de 24 metros y un valor estimado en más de 40 millones de liras turcas (unos 1.322 millones de pesos argentinos) se hundió a tan solo 15 minutos de haber comenzado su viaje inaugural en Zonguldak, Turquía.

El incidente tuvo lugar en el Mar Negro, aproximadamente a 200 metros de la costa de la ciudad de Ereğli, cuando la embarcación sufrió un problema de estabilidad que la hizo escorar peligrosamente. A bordo estaban el propietario, el capitán y dos tripulantes, quienes lograron ponerse a salvo lanzándose al agua antes de que el yate se hundiera por completo.

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se puede observar cómo la embarcación, recién zarpada, se inclina hasta quedar casi horizontal sobre el agua. A pesar de los esfuerzos de la tripulación para controlar la situación, el yate terminó volcando y hundiéndose frente a la costa.

La embarcación, llamada ‘Dolce Vento’, fue construida hace apenas cinco meses por un astillero local y estaba diseñada como un yate de alta gama. Los primeros indicios apuntan a una posible falla de ingeniería, aunque las autoridades no descartan otras causas.

La Guardia Costera turca, junto con especialistas del astillero y personal médico, inició una investigación para esclarecer las razones detrás del hundimiento. Afortunadamente, ninguno de los cuatro ocupantes sufrió heridas graves, aunque la pérdida económica para el propietario es significativa.

