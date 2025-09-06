La definición rumbo al Mundial 2026 se esclareció este jueves 4 de septiembre de 2025, tras una jornada determinante en las Eliminatorias Sudamericanas. A las ya clasificadas Argentina, Brasil y Ecuador, se sumaron con pasaje directo a la Copa del Mundo Uruguay, Colombia y Paraguay. Estos equipos aseguraron su lugar en el certamen que, por primera vez en la historia, contará con la participación de 48 selecciones.

Con la tabla de posiciones prácticamente definida en los puestos de clasificación directa, la atención se centra ahora en la intensa batalla por el Repechaje. Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17 puntos) son las dos selecciones que se jugarán el último boleto en la decimoctava y última fecha. Los equipos eliminados de la contienda son Perú y Chile.

Argentina lidera la tabla con 38 puntos, seguida por Brasil con 28, Uruguay con 27, Ecuador con 26, y Colombia y Paraguay, ambos con 25 unidades. Estos seis combinados nacionales han asegurado su presencia en el Mundial. La definición del Repechaje promete ser dramática: Venezuela, conocida como la Vinotinto, depende de sí misma y tendrá un difícil encuentro frente a Colombia en Maturín. Por su parte, Bolivia recibirá a Brasil en El Alto, buscando un punto que le permita acceder a esa instancia.

El repechaje internacional, que se disputará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, será un mini torneo especial de la FIFA. Participarán seis equipos: uno de CONMEBOL, uno de Oceanía, uno de África, uno de Asia y dos de CONCACAF. Los dos equipos mejor ubicados en el Ranking FIFA accederán directamente a las "finales" por los últimos dos boletos disponibles, mientras que los otros cuatro jugarán semifinales. Hasta la fecha, Nueva Caledonia (por Oceanía) es el único equipo ya clasificado para este repechaje.

El sorteo que organizará los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 ya tiene fecha y lugar confirmados: será el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC, a partir de las 12 horas (local). Esto significa que el orden de las zonas se celebrará sin la confirmación de algunos de los clasificados del Repechaje.

En cuanto a los resultados de la Fecha 17, que fueron clave para estas definiciones, se destacaron las victorias de Argentina 3-0 sobre Venezuela en Buenos Aires, Uruguay 3-0 ante Perú en Montevideo, y Colombia 3-0 frente a Bolivia en Barranquilla. Paraguay y Ecuador empataron sin goles en Asunción, y Brasil goleó 3-0 a Chile en Río de Janeiro.

La última fecha, la 18ª, se jugará con todos los partidos en simultáneo el día 5 de septiembre de 2025, a las 20:30 (hora de Argentina), excepto Ecuador vs. Argentina que será a las 20:00. Los encuentros decisivos incluyen: Bolivia vs. Brasil (El Alto), Venezuela vs. Colombia (Maturín), Perú vs. Paraguay (Lima) y Chile vs. Uruguay (Santiago de Chile).