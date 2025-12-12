En un lapso de 22 meses, Argentina registró el cierre de 19.114 empresas a nivel nacional, lo que se traduce en una reducción aproximada de 260.000 puestos de trabajo formales, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Para noviembre de 2023, justo antes de la asunción de Javier Milei, existían 511.337 empleadores registrados. Sin embargo, para septiembre de 2025 esta cifra descendió a 492.223, evidenciando un retroceso significativo en la actividad empresarial.

Publicidad

La SRT, encargada del registro del seguro obligatorio para trabajadores formales, indicó que en noviembre de 2023 había 9.840.290 trabajadores registrados. Veintidós meses después, esa cifra disminuyó a 9.576.189 empleados, lo que refleja la desaparición de 264.101 puestos laborales en el sector formal.

Los sectores más afectados por estos cierres durante la gestión de Milei fueron la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el sector público. Este último fue el primero en sentir el impacto de las políticas libertarias impulsadas por el nuevo gobierno.

Publicidad

En particular, la construcción sufrió un fuerte retroceso debido a la decisión política de detener la obra pública dependiente del Estado nacional, sumado al aumento de los costos operativos en el sector privado, que dificultó la continuidad de muchas unidades productivas.

La SRT define las “unidades productivas” como entidades, empresas u organismos públicos o privados que agrupan a uno o más trabajadores y que generan bienes o servicios. En las áreas mencionadas se observó una clara disminución de estas unidades, reflejando la contracción económica.

Publicidad

Los registros de la SRT del año 2024 muestran una leve recuperación en la creación de empleo formal, aunque insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025.

Un dato preocupante es que, aunque algunos trabajadores hayan conseguido nuevos empleos, estos no forman parte del mercado laboral formal, lo que contradice los objetivos planteados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para el año 2026.