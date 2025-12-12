Etchevers: “La tensión entre prensa y poder es democrática, no traumática”

“El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo. La tensión entre prensa y poder existe por definición democrática, y es incómoda. Pero no necesita ni debe ser traumática”. Con esa definición, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Martín Etchevers, fijó el eje de su discurso durante la comida por el 63º aniversario de la entidad, realizada el jueves 11 de diciembre ante un auditorio colmado de referentes del ámbito político, judicial y periodístico.

En ese marco, Etchevers defendió la independencia entre el Gobierno y los medios de comunicación como una condición indispensable para preservar la libertad de expresión y la calidad institucional. Planteó que el rol del periodismo no es bloquear la gestión pública ni resistir los cambios, sino cumplir una función social que fortalece la democracia.

Publicidad

“No se trata de poner obstáculos ni de impedir los cambios. Se trata de aportar una visión externa al fragor de la administración pública; de brindar información o de exponer situaciones, muchas veces invisibilizadas o hasta desconocidas por quienes gestionan”, sostuvo el titular de ADEPA.

El dirigente periodístico subrayó que esa tensión natural entre la prensa y el poder es parte del sistema democrático y no debe ser interpretada como una confrontación personal o política. Por el contrario, remarcó que el disenso y el debate público enriquecen la vida institucional cuando se dan en un marco de respeto y reglas claras.

Publicidad

En su mensaje, Etchevers insistió en que un periodismo libre e independiente cumple un rol clave como puente entre la ciudadanía y el poder, aportando información relevante para la toma de decisiones y para el control democrático. En ese sentido, advirtió que debilitar a los medios o deslegitimar su trabajo impacta directamente en el derecho de la sociedad a estar informada.

Así, el presidente de ADEPA llamó a sostener una relación madura entre el Estado y la prensa, basada en la autonomía, el respeto mutuo y la convicción de que la libertad de expresión no es un privilegio sectorial, sino una garantía esencial para la democracia.