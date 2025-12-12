Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a crear un estándar federal que regule la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, con el objetivo de evitar que cada estado imponga sus propias normativas. Esta medida apunta a centralizar y simplificar el marco regulatorio para facilitar la innovación y evitar obstáculos legales a las empresas tecnológicas.

Actualmente, existen 50 regímenes regulatorios diferentes, uno por cada estado, lo que genera complejidad para startups y firmas del sector, además de riesgos de sesgos ideológicos en las regulaciones locales. Trump argumentó que “mi Administración debe trabajar con el Congreso para garantizar un estándar nacional mínimamente gravoso, y no 50 estándares estatales discordantes”.

El decreto instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a formar un Grupo de Trabajo de Litigios sobre IA, cuyo propósito será impugnar leyes estatales que regulen la IA fuera de los parámetros federales establecidos. Además, advierte que los estados que no se ajusten a esta política podrían enfrentar sanciones financieras, incluyendo la posible pérdida de fondos del Programa de Acceso e Implementación de Banda Ancha Equitativo, destinado a expandir el acceso a Internet de alta velocidad.

La iniciativa recibió el apoyo de grandes compañías tecnológicas como OpenAI y Google, que desde hace meses critican la carga regulatoria fragmentada. En mayo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, alertó ante el Congreso que un sistema regulatorio con múltiples estándares podría debilitar la competitividad global de las empresas estadounidenses.

Un ejemplo de la diversidad regulatoria en EE.UU. es la ley SB245 promulgada por California en octubre de 2025, que regula los chatbots acompañantes de IA, enfocándose en la responsabilidad legal de sus operadores y en la implementación de protocolos de seguridad para proteger a niños y usuarios vulnerables. Esta ley fue impulsada tras casos como el de Adam Reine, un adolescente que se suicidó luego de mantener extensas conversaciones con ChatGPT.

El gobernador californiano, Gavin Newsom, expresó con firmeza que “las tecnologías emergentes, como los chatbots y las redes sociales, pueden inspirar, educar y conectar; pero sin unas medidas de seguridad reales, la tecnología también puede explotar, engañar y poner en peligro a nuestros hijos. Hemos visto ejemplos verdaderamente horribles y trágicos de jóvenes perjudicados por tecnología no regulada, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras las empresas sigan actuando sin los límites ni la rendición de cuentas necesarios”.

La ley SB245, que iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2026, obliga a implementar herramientas de verificación de edad, advertencias explícitas sobre el uso de chatbots y controles en redes sociales, además de establecer multas de hasta US$250.000 por infracciones relacionadas con deepfakes ilegales.

California también promulgó otras leyes durante 2025, como la SB243 y la SB53, esta última exige a laboratorios de IA como OpenAI, Anthropic, Meta y Google DeepMind publicar sus protocolos de seguridad y proteger a empleados que denuncien irregularidades.

El decreto de Trump podría modificar el panorama regulatorio en California y otros estados, al imponer un marco federal único que limite la proliferación de normativas estatales divergentes, buscando consolidar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial.