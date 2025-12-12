Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron implementar desde el 1 de julio un arancel de 3 euros (equivalente a 3,5 dólares) para todos los paquetes pequeños que ingresen al bloque económico. Esta medida afecta a los envíos cuyo valor sea inferior a 150 euros (174 dólares), con el objetivo de controlar la creciente cantidad de paquetes importados, especialmente desde China.

La iniciativa busca frenar el flujo masivo de productos provenientes de plataformas asiáticas de bajo costo como Shein, Temu o AliExpress, que han generado preocupación entre productores y comerciantes europeos por considerarse una competencia desleal. Además, muchos de estos productos no cumplen con las normativas vigentes en Europa.

En 2024, se registraron aproximadamente 4.600 millones de paquetes con un valor inferior a 150 euros que ingresaron al mercado europeo, lo que representa más de 145 envíos por segundo. De ese total, el 91% provenía de China, según datos oficiales.

Un portavoz de la Unión Europea aclaró que esta tasa de 3 euros será una medida temporal mientras se buscan soluciones permanentes para neutralizar el problema. En este sentido, el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, calificó la decisión como una "gran victoria para la Unión Europea".

Además, a partir de noviembre de 2026 se sumará la implementación de tasas de gestión sobre estos envíos, con una propuesta de 2 euros adicionales por paquete presentada por Bruselas en mayo.