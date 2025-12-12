La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, uso, distribución y publicidad de una serie de productos capilares y aparatos utilizados en spas, luego de detectar múltiples irregularidades sanitarias y potenciales riesgos para la salud. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y rige para todo el territorio nacional.

Mediante la Disposición 9042/2025, el organismo ordenó frenar la comercialización de los productos de la marca Lazios Professional, entre ellos laminado cauterizador, botox capilar, keratina, alisado definitivo, alisado Gold efecto espejo, alisado 3D y 4D, y nanoplastía capilar. El informe técnico determinó que ninguno de estos cosméticos contaba con datos de inscripción sanitaria en su rotulado ni coincidencia entre los productos hallados y la información declarada por la marca.

Anmat advirtió que los alisadores para el cabello sin registro pueden contener formol, un componente prohibido por su capacidad de generar vapores tóxicos y provocar efectos adversos agudos como irritación, ardor, picazón, lagrimeo, tos e inflamación respiratoria. En exposiciones prolongadas, el organismo señaló riesgos de hipersensibilidad, dermatitis alérgica e incluso aumento en la probabilidad de carcinomas nasofaríngeos. Por este motivo, resolvió suspender de inmediato su venta y distribución.

En paralelo, a través de la Disposición 9043/2025, la Anmat prohibió también los productos ION-Bio Zapper, Ion Electron–Ion Detox Spa y Ion Detox–Pediluvio Iónico, tras numerosas denuncias de usuarios sobre su comercialización en internet. Estos equipos, promocionados como dispositivos de “desintoxicación corporal”, prometían mejoras metabólicas, depuración celular, mejor calidad del sueño y reducción de la inflamación sin contar con respaldo científico ni habilitaciones sanitarias.

El Departamento de Control de Mercado verificó que la empresa detrás de estos dispositivos no exhibía datos de fabricación, domicilio habilitado, responsable técnico ni registros en el Instituto Nacional de Productos Médicos. Ante la ausencia total de documentación y aval sanitario, Anmat ordenó el cese inmediato de su publicación y venta en cualquier medio, así como informar a autoridades jurisdiccionales para ampliar los controles.

La medida busca evitar el uso de productos sin control sanitario que puedan generar daños severos en la salud y reforzar la fiscalización sobre cosméticos, equipos estéticos y dispositivos promocionados con propiedades no verificadas.