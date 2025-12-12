Publicidad
Publicidad

Sociedad > Galería

Las mejores fotos de la cena anual de Adepa 2025

Adepa realizó la cena anual en el marco del 63° aniversario de dicha institución. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El director de HUARPE y vicepresidente de Adepa, Diego Fuentes, junto al jefe de Gabiente, Manuel Adorni, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y Esteban Kenny.

Con una cena en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) celebró sus 63 años acompañada por más de 350 figuras de la política, la Justicia, la academia y los medios.

Las mejores postales

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Martín Etchevers, presidente de ADEPA y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Marcelo Carroll

Héctor Aranda, del Grupo Clarín, Gervasio Marques Peña, José del Rio y Norberto Frigerio de La Nación. Foto: Marcelo Carroll

Bettina Angeletti, Manuel Adorni, Martín Etchevers y Jorge Macri. Foto: Marcelo Carroll

José Claudio Escribano, Víctor Bugge y Martín Etchevers. Foto: Marcelo Carroll

Martín Etchevers, presidente de ADEPA, José Ignacio López, Guillermo Ignacio, gran premio ADEPA y Daniel Dessein de La Gaceta, Tucumán. Foto: Marcelo Carroll

Patricia Bullrich, Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Martín Etchevers. Foto: Marcelo Carroll

Alfredo Leuco, Martín Etchevers, Jorge Fernández Diaz y José Claudio Escribano. Foto: Marcelo Carroll

Martín Menen junto a Martín Etchevers, presidente de ADEPA. Foto: Marcelo Carroll

Diego Santilli junto a Martín Etchevers, presidente de ADEPA, Foto: Marcelo Carroll

Bettina Angeletti, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Jorge Macri. Foto: Marcelo Carroll

Martín Menem junto a Horacio Rosatti. Foto: Marcelo Carroll. Foto: Marcelo Carroll

Manuel Adorni y su esposa, Martín Etchevers, Horacio Rosatti, Claudio Escribano, Guillermo Ignacio, Martín Menem, Sandra Pettovello y Diego Santilli. Foto Marcelo Carroll

CarolIna Amoroso, Martín Etchevers, Luciana Geuna y Ricardo Ravanelli, entre otros. Foto: Marcelo Carroll

Luciana Geuna y Camila Perochena en el homenaje a los jueces de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas Militares en 1985. Foto Marcelo Carroll

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS