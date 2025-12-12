El análisis del Presupuesto Provincial 2026 comenzó formalmente en la Cámara de Diputados con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto. El encuentro, desarrollado en el Edificio Anexo de la Legislatura, tuvo como primer paso la presencia del director de Rentas, Marco Roca, quien expuso durante más de tres horas los lineamientos técnicos y tributarios que acompañan el paquete económico enviado por el Ejecutivo.

Aunque el debate presupuestario será retomado la próxima semana, los legisladores iniciaron este viernes la revisión de los expedientes ingresados en la última sesión ordinaria, dando el puntapié inicial al proceso de análisis del Presupuesto 2026. Participaron los diputados Juan de la Cruz Córdoba, Franco Aranda, María Rita Lascano, Marcela Quiroga, Rosana Luque, Fernando Patinella, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Quiroga Moyano, Fernanda Paredes, Miguel Vega, Sonia Ferreyra, Alejandra Leonardo, Pedro Albagli, Stella Caparrós, Marisa López y Mónica González.

El primer expediente abordado fue el Nº 2932, que propone modificaciones a la Ley 151-I, correspondiente al Código Tributario. Según los fundamentos del proyecto, los cambios apuntan a “fortalecer y arreciar el marco legal tributario, estableciendo criterios más claros para su aplicación”. Durante la reunión, los diputados fueron consultando artículo por artículo, planteando dudas y observaciones. Roca respondió punto por punto, explicando el sentido técnico de cada ajuste y el impacto previsto en la gestión tributaria.

Posteriormente, la discusión avanzó sobre el Expediente Nº 2933, que contiene el proyecto de Ley Impositiva para el año fiscal 2026. Allí se detallan las actualizaciones respecto de la Ley 2730-I, con fundamentos que sostienen que las modificaciones “reflejan los lineamientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a cabo en la Provincia durante el año 2026”, con el objetivo de mejorar la equidad en la distribución de las cargas fiscales y optimizar el funcionamiento del sistema económico provincial.

Si bien la reunión se centró en el paquete tributario, los legisladores adelantaron que el componente central del debate —el Presupuesto Provincial 2026— será abordado en profundidad durante la semana próxima. Tras finalizar el repaso de los proyectos, las comisiones acordaron un cuarto intermedio para continuar el análisis y comenzar formalmente la discusión de los recursos y gastos previstos para el próximo año.

Con este primer encuentro, la Cámara de Diputados activó el proceso legislativo que definirá el rumbo económico del 2026, en un escenario donde la política tributaria y la estructura presupuestaria deberán encontrar consenso para su aprobación. El lunes se reunirán con el Ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.