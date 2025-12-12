El mercado mundial de medicamentos para la obesidad está en plena expansión y se estima que podría alcanzar un valor de hasta US$150.000 millones anuales durante la próxima década. En esta creciente industria, las principales farmacéuticas y nuevas biotecnológicas compiten intensamente para ofrecer soluciones más efectivas y accesibles.

Históricamente dominado por Novo Nordisk y Eli Lilly, el sector ha evolucionado desde fármacos inyectables hacia una nueva generación de tratamientos que prometen dosis orales y una mejor tolerancia para los pacientes, transformando la lucha contra la obesidad en uno de los campos más rentables de la industria farmacéutica.

Novo Nordisk, pionero con medicamentos como Wegovy y Ozempic, continúa desarrollando su portafolio con compuestos experimentales como amycretin y CagriSema. En estudios intermedios, amycretin logró hasta un 14,5% de reducción de peso en pacientes con diabetes tipo 2, con efectos secundarios leves a moderados. Por otro lado, CagriSema, una combinación con semaglutida, mostró resultados menos contundentes aunque se espera su solicitud de aprobación regulatoria para principios de 2026.

Por su parte, Eli Lilly ha visto cómo sus tratamientos contra la obesidad impulsaron su valor bursátil por encima del billón de dólares, reflejo del impacto económico de estas terapias. La compañía avanza en ensayos con nuevas moléculas y estrategias que podrían ofrecer beneficios adicionales en eficacia y seguridad.

Además de estos gigantes, Pfizer ha ingresado al sector mediante la adquisición de biotecnológicas, como la compra de Metsera que le permitió acceder a tratamientos en desarrollo como MET-097i. Esta terapia de GLP-1 de administración mensual logró en ensayos intermedios pérdidas de peso cercanas al 14% tras 28 semanas, destacándose por su formato que facilita la adherencia del paciente.

Esta tendencia hacia formatos orales o de administración menos frecuente busca ampliar el acceso a tratamientos más cómodos, superando la barrera de las inyecciones semanales que predominan actualmente.

Paralelamente, numerosas startups y empresas de biotecnología exploran alternativas innovadoras que actúan sobre diferentes vías hormonales o metabólicas, así como tecnologías basadas en ARN y estrategias dirigidas a la grasa corporal específica. Estas opciones podrían convertirse en competidores directos cuando avancen en las fases clínicas.

A pesar del entusiasmo, el desarrollo de nuevos fármacos enfrenta desafíos importantes, como resultados mixtos en algunos ensayos y estrictos requisitos regulatorios para garantizar la seguridad y eficacia. Además, la proliferación de versiones genéricas y copias en mercados emergentes podría presionar los precios y modificar la dinámica competitiva a nivel global.