La crisis dirigencial en el Club Atlético Unión volvió a quedar expuesta tras un contundente mensaje de Mauricio Acosta, expresidente de la institución de Rawson, quien renunció de manera sorpresiva hace poco más de dos meses alegando “cansancio por los aprietes”. Este viernes, el exdirectivo publicó en su estado de WhatsApp un mensaje que atribuye a un referente de la barra del Azul y denunció que las amenazas continúan, pese a haberse alejado completamente del club.

Acosta difundió un texto que habría recibido de una persona agendada como “Cristian Unión”, señalado dentro de la institución como el máximo referente de “La famosa banda de Unión”. En el mensaje, cargado de insultos y descalificaciones, le reprochan “querer desestabilizar” al club y hacen referencia a conflictos internos que habrían derivado en la salida del entrenador Eduardo Magallanes, ocurrida esta semana en plena competencia del Torneo Regional Amateur y a días de disputar la final del Clausura ante Sportivo Desamparados.

El exdirigente acompañó la captura del mensaje con un reclamo público: exigió que Personería Jurídica oficialice su renuncia, presentada hace dos meses ante el libro de actas y aprobada por la Comisión Directiva. “Jamás pensé pasar por este momento”, escribió, asegurando que el hostigamiento no cesó desde su salida.

La renuncia de Acosta, que también se desempeñó como tesorero en la Liga Sanjuanina de Fútbol, había generado conmoción cuando fue anunciada, debido a que Unión atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de los últimos años. Desde su partida, dejó de concurrir al club y de involucrarse en actividades institucionales, mientras que su desvinculación formal continúa pendiente.

El conflicto se suma al turbulento escenario que atraviesa Unión tras la abrupta salida del DT Magallanes, cuyo alejamiento también habría quedado atravesado por presiones externas y disputas internas. Mientras el plantel se prepara para dos partidos decisivos, la dirigencia enfrenta un momento de fuerte inestabilidad y denuncias que exponen tensiones profundas dentro de la institución.