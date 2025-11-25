El presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, quien visita oficialmente la Argentina para profundizar la alianza bilateral y avanzar en el plan de trasladar la embajada argentina a Jerusalén en 2026. La reunión se enmarca en un acercamiento sostenido entre ambos gobiernos, al que Milei calificó como estratégico desde su asunción.

Sa’ar llega procedente de Paraguay, país que trasladó su embajada a Jerusalén en diciembre de 2024 y que, junto con Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Papúa Nueva Guinea y Kosovo, integra el reducido grupo de naciones con representación diplomática en esa ciudad. La Argentina, al igual que la mayoría de los países, mantiene actualmente su sede en Tel Aviv para evitar tomar posición en la disputa territorial entre Israel y Palestina sobre la soberanía de Jerusalén, especialmente en el sector Este, ocupado por Israel desde 1967.

En junio pasado, al hablar ante el Parlamento israelí, Milei anunció que el traslado de la embajada se concretaría en 2026 y afirmó sentirse “orgulloso” de impulsar la mudanza hacia Jerusalén Oeste. El gesto reafirmó el alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, en un contexto de respaldo pleno a la gestión de Benjamin Netanyahu durante la guerra en Gaza.

La agenda del canciller israelí en Buenos Aires incluye encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y autoridades legislativas como Martín Menem, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet. Además, Sa’ar participará de actos en homenaje a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y ofrecerá un discurso en un evento de la DAIA.

“Profundizar nuestros vínculos con Argentina y Paraguay es de gran importancia para nosotros”, señaló Sa’ar, al destacar el apoyo argentino a Israel “durante los últimos dos años de guerra y en el ámbito internacional”. La comitiva llega acompañada por una delegación empresarial destinada a explorar oportunidades de cooperación e inversión entre ambos países.

La visita refuerza una relación bilateral que Milei convirtió en una de las más estrechas de su política exterior desde diciembre de 2024, consolidando a la Argentina como el principal aliado regional de Israel.