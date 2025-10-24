A dos años de su muerte, Ricardo Iorio en frases

Han transcurrido dos años desde que el corazón de Ricardo Iorio dejó de latir, pero el eco de sus palabras permanece tan vigente y potente como sus riff de bajo. Más allá de fundar el heavy metal argentino con V8, elevarlo a la masividad con Hermética y reinventarlo con Almafuerte, Iorio se consolidó como un pensador crudo y un ideólogo de una postura de vida única. Sus frases, a menudo tan contundentes y polémicas como sus canciones, trascendieron la música para convertirse en un legado filosófico que hoy, a dos años de su partida física, sigue interpelando a las nuevas generaciones y definiendo la actitud de una tribu que aún lo lleva en lo más alto.

