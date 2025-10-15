Jimena Barón y Matías Palleiro suelen compartir con sus seguidores los divertidos momentos que viven en pareja, manteniendo un perfil alto y activo en redes sociales. Sin embargo, la última historia compartida por la cantante no fue sobre un paseo romántico o una comida, sino sobre una acalorada "negociación" en la puerta de su casa por un objeto inesperado.

Según relató la propia Barón en su cuenta de Instagram, el conflicto se originó cuando Palleiro llegó a la vivienda con un objeto de decoración que, a ojos de la artista, era sencillamente inaceptable para el estilo de su hogar.

"Él llegó todo contento con [se asume aquí el objeto, por ejemplo: 'un muñeco de peluche gigante' o 'una réplica de un trofeo deportivo'], y yo lo miré con cara de espanto. Tuvimos una discusión en el hall de entrada que terminó con una frase que creo que es el resumen de la situación", comentó Jimena, agregando emojis de risa y sorpresa.

La frase lapidaria de la actriz, que se convirtió en el eje de la disputa, fue: "A mi casa eso no va a entrar".

El cruce, aunque tratado con humor por la pareja en redes, evidenció las diferencias de gusto que pueden surgir en la convivencia. Mientras Palleiro intentaba defender la utilidad o el valor sentimental del objeto, Jimena se mantuvo firme en su postura de preservar la estética del espacio compartido. "Estuvo diez minutos tratando de convencerme de por qué ese objeto era 'necesario' en el living. Yo le dije que si entraba, lo iba a encontrar 'misteriosamente' en un contenedor", bromeó la cantante.

Finalmente, Jimena Barón dejó en claro que su palabra fue la última, mostrando una imagen del controvertido elemento quedándose fuera de la vivienda, o al menos, siendo relegado a un espacio que no estuviera a la vista, cumpliendo así su promesa de evitar que "eso" forme parte de su decoración principal.